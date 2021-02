Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Maruța a revenit astazi in platoul PRO TV.Prezentatorul s-a bucurat ca a ieșit din izolare și a dezvaluit ca s-a simțitepuizat cat timp a realizat emisiunea de acasa.A revenit in platou dupa doua saptamani de izolare și s-abucurat enorm cand și-a vazut colegii. Acum, Catalin Maruța s-a vindecat…

- Bianca Dragușanu a facut publice imagini oripilante. Vedeta a fost batuta de fostul partener de viața, Alex Bodi, in repetate randuri. Deși in presa au aparut imagini in care avea fața tumefiata, Bianca Dragușanu spune ca acele fotografii erau de dupa ce fusese operata. Acum, Dragușanu a facut publice…

- Mihai Mitoșeru a trecut prin multe stari in ultimele luni. Acesta inca nu a scapat de grijile pe care și le face pentru mama sa, dar acum poate in sfarșit sa rasufle mai liniștit. Ce veste buna a primit vedeta? Veste buna pentru Mihai Mitoșeru. Care este starea de sanatate a mamei sale? Cunoscutul prezentator…

- Mihai Mitoșeru trece prin clipe foarte grele. Mama sa, cunoscuta actrița Camelia Mitoșeru a fost internata de urgența și urmeaza sa fie supusa unei intervenții foarte complicate. Oana Roman, buna prietena cu familia acestuia, a facut un anunț disperat. E mare nevoie de sange!

- Mioara Roman va fi in curand operata, dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Catinca Roman a declarat zilele trecute ca mama ei a avut nevoie de ingrijiri medicale, pentru ca s-a simțit rau. Oana Roman a povestit, pe pagina sa de Instagram, ca mama ei va suferi o intervenție laparascopica pentru…

- Dupa ce a fost lovita in urma cu mai multe saptamani intr-un magazin, de catre o femeie, Cristina Joia de la Visuri la Cheie a suferit o a doua intrevenție la nas. Aceasta operație a durat aproxinativ cinci ore și a fost una destul de complicata. Cristina Joia, operata din nou la nas Amintim ca, […]…

- Elena Lasconi (48 de ani) a anunțat pe rețelele de socializare ca urmeaza sa fie supusa unei intervenții chirurgicale in cursul acestei saptamani, la Cluj Napoca. Fosta vedeta PRO TV , acum primar la Campulung Muscel, spune ca se confrunta de cațiva ani buni cu dureri in zona cervicala și este increzatoare…