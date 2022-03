Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, angajata unui post rus de televiziune, care a intrat in direct in timpul unui jurnal televizat pro-Kremlin pentru a denunta invazia rusa a Ucrainei, era judecata marti cu privire la faptul ca a manifestat in mod ilegal, anunta un tribunal din Moscova, relateaza…

