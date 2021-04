Stiri pe aceeasi tema

- Alina Laufer a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alaturi de Ilan Laufer, actualul ei partener de viața, Alina a devenit mama de gemeni. Alina Laufer și gemenii ei, acasa dupa aproape 6 saptamani de spitalizare…

- Alina Laufer a parasit spitalul cu gemenii nascuți prematur. Ilan Laufer iși ține pentru prima data in brațe copiii de cand s-au nascut. Le-a pregatit deja camera, iar fetița a primit și cel mai frumos cadou. Alina Laufer a petrecut in spital șase saptamani. Gemenii sai s-au nascut prematur așa ca medicii…

- Luni, 15 februarie 2021, Alina Laufer a nascut prematur. „Am devenit dublu tatic! Alina a nascut in aceasta dimineața, iar acum cei mici se afla la incubator și Alina la terapie intensiva. Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol și ma rog in continuare sa ii aiba in paza”, a scris atunci soțul…

- La doar cateva zile dupa ce a nascut a doua oara, Alina Laufer a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu ea din Maternitatea Giulești. Vedeta a fost nevoita sa nasca prematur gemenii pe care ii purta in pantece pentru ca una dintre membrane s-a rupt și a inceput... The post Alina Laufer,…

- Alina Laufer (37 de ani) a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. La doar cateva zile dupa ce a devenit din nou mama, aceasta a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu ea din Maternitatea Giulești. Alina Laufer, soția politicianului Ilan Laufer, era insarcinata in șapte luni cu gemeni,…

- Alina Laufer (37 de ani) a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. Anunțul a fost facut de soțul ei, Ilan, pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Jorge era insarcinata in șapte luni cu gemeni și a fost internata la Maternitatea Giulești din Capitala de o saptamana. „Am devenit dublu tatic! Alina…

- Alina Laufer, fosta soție a lui Jorge, a ajuns zilele trecute de urgența la spital, din cauza unor complicații aparute la sarcina. Din fericire, atat ea cat și gemenii sunt bine, insa mai raman cateva zile sub supravegherea medicilor. Viitoarea mamica a transmis un mesaj emoționant.„Va mulțumesc mult…

- Intrata virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Alina Laufer a oferit noi detalii privind starea ei și a bebelușilor ei de sanatate. Vedeta este insarcinata in 7 luni. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alina Laufer, noi detalii despre…