Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu a dezvaluit recent, detalii despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Fosta femeie de afaceri a povestit cum a venit fiul ei pe lume și cu ce probleme s-a confruntat. Victor are acum 25 de ani, lucreaza in strainatate, iar mama lui spune ca este mai ințelept decat ea. „29…

- Procurorii DNA au trimis recent instanței supreme dosarul de mare corupție al fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, pentru doua fapte de luare de mita și pentru o fapta de trafic de influența.STIRIPESURSE va prezenta in exclusivitate detaliile neștiute ale acestui caz, de la…

- Fosta iubita a starului hollywoodian Owen Wilson a declarat ca acesta nu și-a vazut niciodata fiica de un an pe care o au impreuna, implicandu-se doar financiar in creșterea copilului, relateaza contactmusic.com., citat de Mediafax. Actorul american Owen Wilson are o fetița in varsta de un an cu fosta…

- Madalina Mezei, fosta sefa TAROM, a declarat, la Digi 24, ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa retina la sol avioanele cinci ore in ziua motiunii de cenzura. Scopul? Cativa senatori si deputati sa nu mai poata fi prezenti la vot. Miza era uriasa: guvernarea. In cazul in care Cuc si-ar…

- Bad Angie, preferata lui chef Scarlatescu, face parte mai nou din echipa Star Matinal de Weekend. Fosta danstoare a vrut sa reproduca o fotografie cu Sanrda Izbasa, insa a lasat mult la vedere lenjeria intima. Momentul a fost savurat de toti telespectatorii de partea masculina.

- Johannes Visscher, olandezul care a ucis-o pe Adriana, fetița de doar 11 ani din Dambovița, a fost logodit in urma cu opt ani de zile. Femeia, insa, a decis sa se desparta de el și a oferit detalii despre trecutul ”negru” al barbatului de 46 de ani.

- Johannes Visscher, olandezul care a ucis-o pe Adriana, fetița de doar 11 ani din Dambovița, a fost logodit in urma cu opt ani de zile. Femeia, insa, a decis sa se desparta de el și a oferit detalii despre trecutul ”negru” al barbatului de 46 de ani.

- Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fetița sa cea mica, Iris. Micuța s-a imbolnavit chiar in ziua in care aniversa 6 luni de cand a venit pe lume. Gabriela Cristea trece prin momente dificile. Fosta prezentatoare de televiziune a fost internata de urgența cu micuța Thea Iris Selena, care…