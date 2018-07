Prima imagine cu băiatul răpit în Vaslui chiar din mașina tatălui său Un copil de doar 15 ani a fost rapit din Vaslui, din autoturismul tatalui sau. Baiatul a fost dat in urmarire, iar polițiștii sunt pe urmele rapitorilor. In camerele video instalate pe strada se poate observa cum barbatul a fost lovit de doua persoane necunoscute. Barbatul susține ca in momentul in care a oprit la […] The post Prima imagine cu baiatul rapit in Vaslui chiar din mașina tatalui sau appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta maxima in toata tara, dupa ce, in Vaslui, un baiat de 15 ani a fost rapit chiar din masina tatalui sau. Scenele socante au avut loc ieri dupa-amiaza in fata Tribunalului, cand barbatul a oprit autoturismul la o trecere de pietoni.

- Barbatul a fost lovit de catre doua persoane necunoscute, asa cum apare si in inregistrarea camerelor de supraveghere. In imagini apar doi barbati, iar unul din ei se indreapta catre masina acestuia si il loveste violent, dupa care barbatul demareaza in tromba, scapand de agresor. Baiatul se numeste…

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, a fost dat disparut joi. Baiatul a fost rapit de persoane necunoscute din masina condusa de tatal sau, dupa ce parintele a fost agresat, conform mediafax.

- Polițiștii din Vaslui cauta un copil, de 15 ani, care a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce acesta din urma a fost lovit, de catre doua persoane necunoscute, scrie realitateasportiva.net.

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din masina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar teribilist a reușit sa bifeze patru acuzații grave și dosar penal intr-o singura noapte. Baiatul de 17 ani din localitatea Craciunești, din Dambovița, ar fi sustras autoturismul de la bunicul sau. Dupa care s-a urcat baut la volan. In plus, nu avea nici permis de conducere. Mașina condusa de…