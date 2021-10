Prima imagine cu Andreea Mantea după ce a părăsit izolarea: “Mi-am revenit, cred...” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea și fiul ei trec prin clipe ingrozitoare. Indragita prezentatoare și fiul ei, David, au fost confirmați pozitiv cu virusul Sars Cov2. Andreea Mantea și fiul ei, infectați cu covid Cei doi sunt amandoi infectați cu covid, dupa ce mai multe nume din showbiz au declarat ca s-au infectat,…

- Ieri, Alina Pușcau a anunțat ca e infectata cu COVID-19 prin intermediul rețelelor de socializare. Actrița in varsta de 39 de ani a povestit cu ochii in lacrimi ca virusul i-a afectat intreg organismul. Acum, aceasta a revenit in mediul online unde a publicat mai multe imagini cu ea, din spital. In…

- Andreea Mantea le-a impartașit fanilor detalii din familia ei. Mai exact, vedeta a recunoscut cum a fost surprinsa de fiul ei, chiar inainte de a incepe școala. „Și-a facut baie singur, și-a pregatit hainele singur, și-a pregatit ghiozdanul singur. Și a zis ca abia așteapta sa vada daca are dulap ca…

- Cate interventii estetice are Andreea Mantea. Asa arata bruneta inainte sa apeleze la medici. Frumoasa bruneta este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o cariera frumoasa, iar micul David, fiul ei, este cea mai mare realizare a ei pe plan personal. De asemenea, Andreea Mantea…

- Anamaria Prodan a fost din nou in centrul atenției, in Dubai. Aceasta a ieșit iar la plaja și a uimit cu imaginile postate pe rețelele de socializare. Anamaria Prodan, imagine incitanta și mesaj cu talc ascuns Astfel, Anamaria Prodan i-a atras atenția lui Laurențiu Reghecampf, cu siguranța. Soțul ei…

- Andreea Mantea și Cristi Mitrea au trait o poveste scurta dedragoste, dupa ce s-au cunoscut in cadrul show-ului „Burlacița”. Cei doi au impreunaun baiețel, pe David, care din pacate, nu are o relație buna cu tatal lui.Vedeta de la Kanal D a explicat recent totul.„Copilul meu nu vrea sa știe de tata,…

- Motociclistul Laurentiu Trica Mitici, zis si Americanu', acuzat de omor dupa ce un tanar aflat pe trotineta s-a dezechilibrat din cauza sa și a fost lovit din plin de o mașina, a fost dus, joi, 5 august, in fața judecatorilor. Acuzatul a susținut ca nu a intenționat sa-i faca niciun rau tanarului din…

- Filmarile pentru competiția Asia Express s-au incheiat, astfel ca toți concurenții au revenit acasa, langa cei dragi. Lidia Buble a postat și prima iamgine cu ea la revenirea in țara de pe „Drumul Imparaților”. Iata ce le-a transmis vedeta fanilor sai!