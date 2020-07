Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a aparut vestea ca Liviu Varciu este pentru a treia oara tata, de baiata de data aceasta, dupa ce a nascut iubita lui, fermecatoarea Anda Calin. Insa vedeta nu a adus pe lume copilul saptamana aceasta, ci acum cateva zile, mai bine de o saptamana insa nu vrea sa fie la fel ca... Read…

- Liviu Varciu a devenit tata pentru a treia oara, dupa ce Anda Calin, iubita sa, a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Cei doi mai au impreuna o fetița, Anastasia, in varsta de doi anișori. Artistul și iubita lui iși doreau foarte mult inca un copil, iar acum visul lor a devenit realitate. „Ne…

- Anda Calin și Liviu Varciu au devenit din nou parinți. Iubita artistului a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Cei doi mai au impreuna o fetița. Pana acum, niciunul dintre ei nu au facut o declarație despre fericitul moment.Cu ceva timp in urma, Liviu Varciu declara ca iși dorește și un baiat care…

- Liviu Varciu se pregatește sa devina tata pentru a treia oara. Iubita acestuia, Anda Calin, este insarcinata cu un baiețel. Este unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune, iar acum, a dezvaluit care este regretul sau cel mai mare.Actorul a marturisit cu ochii in lacrimi pentru Acces Direct…

- Simona Gherghe a fost intotdeauna sincera in ceea ce privește viața ei de familie. Vedeta s-a bucurat de perioada de izolare, asta pentru ca i-a oferit timp sa stea cu cei doi copii. Vedeta a dezvaluit cat de greu le-a fost celor doi sa se acomodeze unul de altul. Simona Gherghe a nascut primul copil…

- Liviu Varciu și Anda Calin sunt parinții micuței Anastasia, o fetița care le aduce bucurie și fericire in viața. Intr-un filmuleț postat pe rețelele sociale, Liviu Varciu ne-a dezvaluit-o pe iubita sa, in jacuzzi, cu burtica de gravida la vedere. Pana acum, cei doi au fost destul de rezervați in legatura…