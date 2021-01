Stiri pe aceeasi tema

- La doar trei zile de la Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Soțul vedetei a murit chiar in timp ce se afla la coada pentru a-și plati taxele! In tot acest timp Mariana Ionescu Capitanescu, sora artistei, a fost alaturi de ea! Ce mesaj i-a transmis in urma cu puțin timp!

- Anda Adam este mereu o fire creativa și jucaușa...chiar și in bucatarie. Vedeta a venit cu surprize dulci pentru fani și o rețeta speciala de-a ei. Cantareața s-a și costumat intr-un mod inedit, in timp ce a trecut la cartița.

- Ana Baniciu a primit cel mai frumos cadou de Craciun. Cantareața și-a gasit fericirea in brațele barbatului pe care il aștepta in viața sa. Vedeta și-a confirmat relația, insa iubitul ei nu este cine credea toata lumea. Fanii au vazut primele imagini cu barbatul misterios.

- Nemo, câinele lui Emmanuel și Brigitte Macron, este pentru prima data vedeta unui videoclip postat marți seara pe rețelele de socializare pentru a avertiza împotriva abandonului animalelor și pentru a promova adopția, potrivit AFP.Însoțitorul patruped al cuplului prezidențial latra…

- Diego Armando Maradona a murit la varsta de 60 de ani.Fotbalul mondial este in doliu, dupa ce, astazi, marele Diego Armando Maradona, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalul dupa unii, chiar cel mai mare , s a stins din viata, la varsta de 60 de ani.Gica Hagi, cel mai important fotbalist…

- Custodele Coroanei, Margareta, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, in care subliniaza ca acesta a fost „un om al datoriei”, „un suflet generos” si „a trait prin daruirea de sine, luptand darz pana la sfarsit”. „Se implinesc 25 de ani de…

- Andreea Banica a avut parte de numeroase controverse dupa ce a postat o poza pe Instagram. Cantareata a avut parte de critici dure din partea fanilor.Fanii postat mult in sectiunea de comentarii de pe contul de Instagram al constantencei. Acestia au lasat tot felul de mesaje la imaginea postata de Andreea…

- Maria Carneci trece de un an de zile prin cele mai grele clipe din viața sa. Soțul sau, cel cu care a trait mai multe decenii, s-a stins din viața fulgerator in urma unei boli grave, iar acum vedeta se pregatește pentru parastas! Cum vrea cantareața sa fie evenimentul in memoria sa!