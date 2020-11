Prima ieșire după vot: Discurs de câștigător din partea lui Donald Trump (video) Președintele in exercițiu Donald Trump a ținut primul discurs dupa votul incheiat ieri și s-a declarat caștigator al alegerilor inainte de numararea voturilor. El a afirmat ca rezultatele alegerilor au fost „fenomenale” si ca se pregateste pentru „o mare sarbatoare”. Trump se considera caștigator in condițiile in care pare a fi primul din opțiunile unor state importante, precum Florida, Ohio, Texas și Pennsylvanie. El anominalizat inclusiv Arizona ca fiind parte dintre statele in care a caștigat. ș Presedintele republican a afirmat totodata ca „un grup foarte trist de oameni” cauta sa-i priveze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a redus semnificativ decalajul fața de adversarul sau democrat Joe Biden dupa numarul de alegatori: 204 la 223, arata prognoza Fox News. In special, Trump caștiga in statele-cheie Florida și Texas, precum și conduce in Wisconsin, Iowa, Ohio și a crescut detașarea in…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Lupta pentru presedintia SUA se da "la baioneta", cu actualul presedinte favorit dupa ce a castigat Florida. Donald Trump reuseste sa castige in statele Texas si Ohio, anunta Fox News.Cele doua state ii aduc presedintelui 56 de electori. Scorul actual prezentat de Fox News este de 223 la 204…

- Batalia pentru presedintia SUA este in continuare una stransa, desi Donald Trump pare favorit dupa ce a castigat Florida. Trump a inregistrat si o prima infrangere dureroasa.Donald Trump a pierdut in Arizona, acesta devenind primul stat pierdut de presedintele in exercitiu, dintre cele castigate…

- „Europa a impus restrictii draconice, iar cazurile au crescut, iar decesele au crescut, dar ganditi-va la asta - draconice”, le-a spus Trump sustinatorilor sai din Michigan. „Acum, trebuie sa o faca din nou. Ce naiba fac? Cred ca voi merge si le voi explica. Ofer marea revenire americana si…

- Președintele SUA, Donald Trump, refuza sa participe la o a doua dezbatere prezidențiala cu Joe Biden dupa ce comisia responsabila de organizarea confruntarii a anunțat ca aceasta se va desfașura online dupa ce președintele american a fost depistat cu Covid-19. „Nu o sa particip la o dezbatere virtuala”,…