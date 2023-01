Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților iși continua scaderea, iar in aceasta saptamana am ajuns cu 2 scaderi de preț la pompa. La una dintre stațiile de carburanți din zona Turzii, prețul a coborat sub 6 lei/litru, dupa aplicarea reducerii de 50 de bani, la casa. Cea mai ieftina benzina este la stațiile Lukoil din Turda…

- Pretul carburantilor este in continua scadere. Benzina se apropie de valoarea de 6 lei pe litru, iar motorina, de 7 lei. Un litru de benzina standard costa astazi intre 6,15 si 6,26 lei, in scadere cu aproape 14% fata de luna trecuta, ceea ce inseamna ca un plin costa astazi cu 49 lei mai putin decat…

- Prețul carburanților iși continua scaderea, atat in cazul benzinei, cat și al motorinei. In ultima saptamana, scaderea este de circa 30 de bani/litru. Cu aplicarea reducerii de 50 de bani pe litru, tarifele au ajuns aproape la nivelul celor care existau inaintea inceperii razboiului din Ucraina. Cea…

- Pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu aproape 4% comparativ cu luna trecuta, ceea ce inseamna ca un plin costa astazi cu circa 13,5 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile, relateaza Romania Actualitați. Citește și: Organizarea finanțelor personale, cheia unei vieți financiare de succes…

- Petrom, liderul pieței privind distribuția de carburanți, a ieftinit azi cu 15 bani prețul la benzina și la motorina, o valoare mai mare decat cele cu care eram obișnuiți pana acum. Astfel, pentru prima data dupa mult timp, prețul motorinei standard a ajuns sub 8 lei/litru, cu reducerea de 50 de bani…

- Carburanții s-au ieftinit! Așadar, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.20 lei/l. Unul dintre liderii pieței de distribuție a carburanților, a scazut azi prețurile cu 15 bani pe litru, și la benzina și la motorina, o mișcare de preț de o…

- Prețul benzinei și al motorinei a crescut in ultima luna, in zona Turzii, conform monitorizarii TurdaNews. In cazul benzinei, la unele stații de carburanți prețurile au depașit din nou 7 lei/litru, cu reducerea de 50 de bani aplicata. Creșterea e de circa 17 bani/litru in cazul benzinei și de circa…

- Prețul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 1,8% in ultima luna, ajungand la 6,97 de lei. In cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 3,2%, pana la o medie de 8,44 de lei. Prețurile sunt calculate dupa scaderea celor 50 de bani acordați drept compensare la pompa, prin…