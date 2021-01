Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, manifestarile dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane se vor desfașura intr-un cadru restrans. Duminica, 24 ianuarie, ceremoniile vor debuta la ora 11.30 prin depunerea la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii a unor coroane și jerbe de flori din partea partidelor…

- Municipalitatea ieseana a informat ca din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, in acest an manifestarile dedicate aniversarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane se vor desfasura intr-un cadru restrans. Potrivit paginii de socializare a Primariei Iasi, duminica,…

- Locuitorii de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Turda au primit inștiințari prin care sunt somați sa-și ridice burlanele de scurgere ale apei pluviale, motivandu-se ca strada este reabilitata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat de 55 de ani a decedat pe patul de spital dupa ce noaptea trecuta a fost batut de doi amici de pahar. Faptașii, tata și fiu, le-au spus polițiștilor ca „un cunoscut a cazut in strada”. Crima a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 02:55, in localitatea Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul.

- Se apropie sarbatorile, iar polițiștii buzoieni pornesc pe urmele celor care vand materiale pirotehnice in afra cadrului legal. Zilele trecute, polițiștii din Buzau au prins un minor de 15 ani, din localitatea Magura, care incerca sa vanda peste 5300 de petarde de diferite categorii și dimensiuni. Micul…

- Luni am continuat calatoria in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟, cu o vizita pe strada Duiliu Zamfirescu din Focșani, pentru a vedea cum arata covorul asfaltic, trotuarele, caile de acces in blocuri și ce s-a mai schimbat in zona in urma lucrarilor de modernizare a strazilor, prin proiectul…

- Județul Iași este unul dintre cele mai vechi, dar și cele mai dezvoltate din nordul țarii. Orașul Iași este capitala regiunii istorice Țara Moldovei, are o importanța culturala, istorica și religioasa și este locul cu numeroase locuri de vizitat din Romania. Iata ce poți vizita intr-o vacanța petrecuta…

- Nicușor Dan a reiterat duminica ideea carantinarii anumitor zone ale Capitalei, daca masura se va impune. Intrebat cum se poate carantina, tehnic, o strada sau mai multe strazi, noul primar a raspuns: „Poliția naționala, Jandarmeria și Poliția locala știu sa faca asta”.