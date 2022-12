Prima grevă în masă din ultimul secol în Marea Britanie. Întreg sistemul medical se clatină Zeci de mii de asistente medicale vor intra joi in greva, aceasta fiind prima greva in masa din ultimul secol in Anglia, Țara Galilor. In multe spitale se adopta un program ca cel din ziua de Craciun, iar asistentele spun ca nu se bucura de aceasta acțiune, care a fost o „decizie dificila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

