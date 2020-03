Stiri pe aceeasi tema

- Italia se afla, fara indoiala, intr-o situație extrem de delicata, cu peste 15.000 de oameni care sunt infectați cu noul virus de tip gripal și cu peste 1000 de oameni care au murit pana acum. Cel mai mare site pentru adulți din lume vine in intampinarea italienilor, așa ca aceștia vor avea acces premium…

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Cat privește situația imbolnavirilor cu coronavirus la noi in țara, oficialul din MS a afirmat ca starea persoanelor confirmate cu acest virus este favorabila, menționand ca o singura persoana a trecut prin Terapie Intensiva. “In Romania au fost diagnosticate 6 cazuri de infecție cu coronavirus. La…

- Ultimul astfel de caz este cel al unei femei din Olt care s-ar fi intors in Italia. Femeia a fost data in consemn la frontiera. Pana in acest moment, in Romania sunt 3 oameni diagnosticati pozitiv, peste 9 mii de persoane monitorizate, 42 in carantina si un caz de vindecare. La nivel national, au fost…

- 7 țari europene au "importat" coronavirusul din Italia. Sunt cazuri noi semnalate in cascada. Primul deces al unui cetațean francez pe teritoriul Franței la Paris, inca doua imbolnaviri la Madrid, primul caz in Grecia, la Salonic.

- "Situatia e destul de grava. Multe calatorii au fost anulate. Autoritatile de la Beijing au anuntat ca o sa inchida transportul cu autocare. Nu mai sunt lasate sa intre sau sa iasa din Beijing. Azi parca urmeaza masinile. E panica. Zvonul cu virusul a aparut cam de 3 saptamani. Nimeni nu a negat…

- O furtuna extrema de zapada, numita Hephaestion, a acoperit Grecia, Turcia, Balcanii si zona Mediteranei cu un strat gros de ninsoare. Acest lucru vine in conditiile in care Scandinavia sufera de asemenea o criza dramatica de frig, deoarece temperaturile scad in regiune. In Grecia, zapada uriasa coincide…