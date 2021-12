Prima generație de absolvenți ai Școlii de Media, un proiect Digi24 Tineri, curiosi, ambitiosi si receptivi! Asa sunt cei peste 20 de studenti care au deschis Scoala de media Digi24, cel mai ambitios proiect care faciliteaza drumul catre o cariera in televiziune. Timp de trei luni, cursantii au invatat tehnicile de redactare ale unei stiri, au descoperit munca de pe teren a reporterilor, au experimentat emotia unei transmisiuni live, au simulat productia unei emisiuni si au trait, alaturi de echipa Digi24, tensiunea din regia de emisie. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de elevi din Razvad trebuie sa invețe in satul Gorgota pana la reabilitarea Școlii principale din comuna. Primaria Post-ul DAMBOVIȚA: Cum a procedat un primar in fața unor nemulțumiri legate de mutarea provizorie a elevilor intr-o alta școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai mulți parinți au cerut școlilor unde iși duc copiii sa li se comunice cate cadre didactice sunt vaccinate și s-au lovit de fiecare data de refuz. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu le spune directorilor de școli ca este o informație publica pe care trebuie sa o comunice. Elena, mama unei eleve…

- Copiii se bat parte in parte in clasa, cu profesorii de fața, iar agresivitatea este aprobata și chiar solicitata de cadrele didactice. Cand un tata disperat a venit sa reclame ca fiica sa a fost agresata fizic de un coleg, directorul școlii i-a spus ca baiatul este cel mai probabil indragostit și probabil…

- Comisia Judeteana a Arbitrilor “Dr. Emil Vlaiculescu” Prahova organizeaza cursurile unei noi editii a Scolii de Arbitri! Va fi prima astfel de ”incercare” dupa declanșarea pandemiei de Covid, care a avut ca efect secundar și… diminuarea efectivului de cavaleri ai fluierului la nivel de amatori și copii…

- Școala 9 a vorbit cu șase directori de școala din toata țara pentru a vedea cum și-au organizat bugetul ca sa poata acoperi scumpirile la electricitate și gaze. Majoritatea spun ca vor cere ajutor primariilor și ca vor trebui sa sacrifice alte activitați din școala. Școlile sunt finanțate de la bugetul…

- 14 elevi și angajați ai Complexului Educațional Lauder Reut din București s-au vaccinat in prima zi de școala. O echipa mobila de la Direcția de Sanatate Publica a venit aici la cererea școlii private. Dupa ce și-au imparțit diplomele pentru rezultatele la Bac, dupa ce și-au etalat absolvenții de la…

- * Desi unii se intreaba la ce mai foloseste invatatura in zilele noastre, nu putem trece cu vederea faptul ca luni incepe un nou an scolar; in ultimul sfarsit de saptamana din vacanta mare venim cu informatii proaspete din teren: * Elevii scolii din Consumatori vor invata in clase cu peretii mucegaiti…

- Cate MII de elevi s-au vaccinat in ultimele zile, inainte de inceperea școlii. Anunțul lui Sorin Cimpeanu Cate MII de elevi s-au vaccinat in ultimele zile, inainte de inceperea școlii. Anunțul lui Sorin Cimpeanu Aproximativ 5.000 de elevi cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani și circa 3.000 de tineri…