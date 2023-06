Prima gafă de premier Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție mixta ale OMV Petrom și Romgaz, in […] The post Prima gafa de premier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

