Prima fregată franceză de nouă generaţie, lansată la apă. Are protecție cibernetică și un radar cu vedere la 360° Prima fregata franceza de noua generatie, din care au fost comandate cinci de catre marina franceza si trei de catre Grecia, a fost lansata la apa luni, la Lorient. Fregata de aparare si interventie (FDI) va constitui varful de lance al flotei de lupta franceze, impreuna cu cele opt fregate multi-misiune (Fremm), a caror constructie

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

