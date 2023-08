Prima fotografie judiciară a unui fost președinte american Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump a fost data publicitatii, joi seara, dupa sederea sa de scurta durata intr-o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020. Miliardarul apare cu fata posomorata si sprancenele incruntate, aceasta fiind de altfel și prima fotografie judiciara a unui fost presedinte american.„Mugshot-ul” a fost realizat in serviciile serifului capitalei statului Georgia și a aparut instantaneu pe primele pagini ale presei americane si pe retelele de socializare. Trump a fost „inregistrat” ca orice inculpat urmarit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost arestat pentru scurt timp joi intr-o inchisoare din Atlanta pentru campania sa electorala din 2020 in statul american Georgia, potrivit unui document al biroului serifului, relateaza AFP. Fostul presedinte, care a fost masurat si cantarit in aceasta secventa istorica, urmeaza sa…

- Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia. Acesta este cel de-al patrulea dosar penal…

- Donald Trump a postat joi pe platforma X (fosta Twitter) pentru prima data in mai bine de doi ani, publicand fotografia sa istorica facuta intr-o inchisoare din Atlanta, relateaza AFP. Fostul presedinte nu mai postase un mesaj pe reteaua sa de socializare preferata din ianuarie 2021, la cateva zile…

- Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump, facuta in timpul scurtei sale sederi intr-o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost data publicitatii joi seara, relateaza AFP.

- Donald Trump a ajuns pe aeroportul din Newark, New Jersey, unde se va imbarca in avionul sau pentru a merge in Atlanta, Georgia unde urmeaza sa se predea, relateaza CNN. Punera sub acuzare in statul Georgia este al patrulea caz penal impotriva lui Trump din martie, cand a devenit primul fost presedinte…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…

- Fostul presedinte american Donald Trump sugereaza ca o patra sa inculpare poate fi anuntata ”saptamana viitoare” cu privire la presiuni electorale pe care le-a exercitat asupra unui oficial din Georgia in urma alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miliardarul republican…

- In stilul obișnuit, Trump nu s-a putut abiține de la jigniri in anunțul legat de anchetarea sa. "Jack Smith, procurorul tacanit al Departamentului Justitiei al lui Joe Biden , a trimis o scrisoare (...) indicand ca sunt o TINTA a anchetei marelui juriu cu privire la 6 ianuarie', a anuntat Trump pe reteaua…