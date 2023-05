Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, 33 de ani, ocupanta a locului 44 mondial, a debutat cu o izbanda in turneul WTA 125 de la Reus, acolo unde este favorita 2 și a trecut cu 7-5, 6-0 de spaniola Aliona Bolsova, 25 de ani, #130 WTA Eliminata in turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid de Aryna Sabalenka, romanca…

- Irina Begu a fost invinsa de grecoaica Maria Sakkari cu 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 , marti seara, in sferturile de finala ale turneului de la Madrid. Sportiva noastra (32 ani, 35 WTA) s-a inclinat dupa aproape trei ore de joc (2 h 52 min) in fata numarului noua mondial. Deși a inceput excelent meciul și destabilizat-o…

- Maria Sakkari (27 de ani, 9 WTA), a invins-o pe Irina Begu dupa un meci-maraton, scor 7-6(3), 4-6, 2-6, și a oprit visul romancei de la Madrid. La finalul „sfertului” de la Madrid, grecoaica s-a declarat surprinsa de tactica folosita de adversara sa, ale carei mingi liftate au pus-o constant in dificultate.…

- Irina Begu (32 de ani, #35 WTA), o intalnește, marți in sferturile de finala ale turneului de la Madrid pe Maria Sakkari (27 de ani, #9 WTA). Romanca a mai mai fost de doua ori in poziția de a lupta pentru semifinale la Madrid și de fiecare data a pierdut Irina Begu cauta semifinalele la turneul de…

- Sorana Cirstea (Romania, 44 WTA) a fost invinsa de Aryna Sabalenka (Belarus, 2 WTA), scor 4-6, 3-6 in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Madrid. Aryna Sabalenka și-a luat revanșa in fața Soranei Cirstea, la o luna de la meciul superb caștigat de romanca in sferturi la Miami! Sabalenka a fost…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 44 WTA) a transmis primul mesaj dupa ce a pierdut in turul doi la Madrid, cu Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), scor 4-6, 4-6. Sorana nu a mai reușit performanța incredibila de la Miami, cand o elimina pe bielorusa in sferturi, scor 6-4, 6-4. Cirstea a acceptat infrangerea…

- Sorana Cirstea, 44 WTA, 33 de ani, o intalnește azi, in ultimul meci al zilei, nu inainte de ora 20:00, pe Aryna Sabalenka, 2 WTA, 24 de ani, intr-o confruntare de gala din turul secund al turneului de la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Romanca și belarusa s-au…

- Aryna Sabalenka a facut o demonstrație de maiestrie la serviciu pentru a o invinge miercuri in mod categoric pe americanca Coco Gauff cu 6-4, 6-0 și a ajunge in semifinalele turneului de la Indian Wells, unde o va infrunta pe Maria Sakkari, a șaptea favorita.Campioana de la Australian Open nu s-a confruntat…