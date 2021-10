Jucatoarea estona Anett Kontaveit, locul 14 WTA si favorita 2, s-a calificat, sambata, in finala turneului Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, trecand in semifinale de suedeza Rebecca Peterson, numarul 99 mondial. Kontaveit s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, intr-o ora si doua minute. Pe terenul central urmeaza, de la ora 17.00, a doua semifinala, dintre favorita 1, Simona Halep, locul 18 WTA, si Marta Kostiuk (Ucraina, locul 55 WTA si cap de serie 6). The post Prima finalista de la Transylvania Open este Annet Kontaveit appeared first on Puterea.ro .