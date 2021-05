Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop americana Taylor Swift va deveni marti prima femeie recompensata cu trofeul pentru intreaga cariera - Global Icon - la gala Brit Awards, informeaza BBC luni. Taylor Swift va fi totodata si primul artist din afara Marii Britanii recompensat cu acest premiu, pe care Brit Awards…

- Ea va fi si primul artist din afara Marii Britanii care va fi recompensat cu aceasta distinctie, pe care Brit Awards o caracterizeaza drept cea mai importanta a sa. Pana acum, trofeul a fost acordat cantaretilor si compozitorilor Elton John (2014), David Bowie (2016) si Robbie Williams (2017). Trofeul…

- Cantareata americana Taylor Swift va deveni marti prima femeie care va primi trofeul Global Icon la gala Brit Awards, informeaza News.ro. Ea va fi si primul artist din afara Marii Britanii care va fi recompensat cu aceasta distinctie, pe care Brit Awards o caracterizeaza drept cea mai importanta…

- The Weeknd va canta la BRIT Awards 2021, intr-un show inregistrat și difuzat in timpul ceremoniei care va avea loc pe 11 mai pe Arena O2 din Londra, scrie contactmusic.com. Și ceva „interesant”: cine dorește sa participe la show nu va purta masca, dar va fi testat. In plus, distanțarea sociala va fi…

- Castigatorii premiilor Brit Awards acordate luna viitoare vor primi cate doua trofee, fiind astfel incurajati sa ofere una dintre statuete in spiritul comunitatii si al generozitatii observate in timpul perioadelor de carantina asociate COVID-19, au anuntat miercuri organizatorii galei premiilor industriei…

- Petrecerea anuala organizata de Elton John cu ocazia Oscarurilor a strans 3 milioane de dolari americani in beneficiul fundatiei artistului, Aids Foundation, informeaza dpa/PA-Media. Artistului britanic i s-au alaturat sotul sau, David Furnish, si actorul Neil Patrick Harris in cadrul…

- Brit Awards 2021 și-a anunțat nominalizarile! Evenimentul are loc pe 11 mai, la Londra! Dua Lipa, Harry Styles, Bruce Springsteen si Miley Cyrus se numara intre artistii nominalizati. Dua Lipa a primit cele mai multe selectii, trei, la fel si Celeste, Arlo Parks, AJ Tracey, Headie One si duo-ul Young…

- Dua Lipa e pe val. Cantareața a fost nominalizata la trei categorii pentru Brit Awards. Este vorba de: cea mai buna artista feminina, cel mai bun single britanic pentru „Physical” si cel mai bun album cu „Future Nostalgia”. Dupa ce a ratat gala Grammy, din cauza ca nu a primit nicio nominalizare, The…