Prima femeie premier a Suediei: Cine este Magdalena Andersson Magdalena Andersson a fost aprobata de parlamentul Suediei drept prima femeie prim-ministru al țarii, sub funcția de lider a Executivului de la Stockholm, dupa ce l-a inlocuit pe Stefan Lofven in funcția de lider al social-democraților de centru-stanga, conform BBC. Suedia este singura țara nordica care nu și-a ales niciodata o femeie ca lider național. Andersson, care este in prezent ministru de Finanțe, nu a caștigat votul de miercuri. Cu toate acestea, ea a fost aleasa pentru ca, in conformitate cu legea suedeza, avea nevoie doar de o majoritate de deputați pentru a nu vota impotriva ei. Din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Suediei a ales-o, miercuri, 24 noiembrie, pe Magdalena Andersson, lidera social-democraților, in funcția de prim-ministru. Ea a fost insa nevoita sa demisioneze dupa mai puțin de opt ore de la alegere dupa ce bugetul pe care l-a propus a fost respins, iar aliații ecologiști au ieșit din…

- Liderul social-democrat Magdalena Andersson a devenit, miercuri, premierul Suediei. Aceasta a intampinat dificultați inca de la inceput pe tema bugetului, scrie Reuters. Ea are 54 de ani și a obținut...

- Parlamentul suedez a votat ca Magdalena Andersson sa devina prima femeie prim-ministru al țarii nordice, anunța Hotnews . Dupa mai multe zile de negocieri cu rezultat incert, politiciana social-democrata și-a asigurat miercuri dimineața sprijinul de care avea nevoie in parlament dupa ce marți noaptea…

- Parlamentul suedez a votat ca Magdalena Andersson sa devina prima femeie prim-ministru al țarii nordice, anunța Euronews.Dupa mai multe zile de negocieri cu rezultat incert, politiciana social-democrata și-a asigurat miercuri dimineața sprijinul de care avea nevoie în parlament dupa ce…

- Magdalena Andersson, ministru de finante și șefa Partidului Social Democrat, a fost nominalizata la functia de premier al Suediei, în ciuda lipsei unui acord în cadrul discutiilor exploratorii, relateaza luni DPA, potrivit Agerpres.Ea ar putea deveni prima femeie care ocupa acest post.Magdalena…

- Liderul social-democrat, care se afla la putere de sapte ani, fragilizat de o criza politica la inceputul verii, a anunțat in august ca va renunța la funcție luna aceasta, cu mai putin de un an inaintea alegerilor prevazute in septembrie 2022. Magdalena Andersson, aleasa in noiembrie la sefia partidului…

- Premierul social-democrat al Suediei, Stefan Lofven, va demisiona în viitorul apropiat, relateaza Agerpres citând DPA. O purtatoare de cuvânt a lui Lofven a declarat duminica agentiei germane de presa ca prim-ministrul îsi va înainte demisia la începutul saptamânii…

- Magdalena Andersson, ministrul suedez al finantelor, a fost aleasa joi șefa Partidului Social Democrat, prima etapa înainte de a-i succeda premierului demisionar Stefan Lofven, cu conditia sa obtina si un vot favorabil în parlament, relateaza AFP.Aceasta economista si fosta înotatoare…