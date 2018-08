Prima femeie musulmană aleasă în Congresul SUA Rashida Tlaib, fiica unor imigranti palestinieni arestata in urma cu doi ani pentru ca a intrerupt un discurs al lui Donald Trump, a intrat miercuri in istorie, urmand sa devina prima femeie musulmana aleasa in Congresul american, informeaza joi AFP. Fosta avocata, in varsta de 42 de ani, a castigat alegerile primare din Michigan, clasandu-se in fata altor cinci candidati democrati si asigurandu-si intrarea in Camera Reprezentantilor dupa alegerile legislative de la mijlocul mandatului, in noiembrie. Astfel, Rashida Tlaib va deveni prima musulmana din istorie ce va intra in Congres,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

