- O femeie din Harkov, Ucraina, insarcinata in luna a șaptea, a mers 12 ore pe jos cu fetița ei de trei ani, mama și surorile, ca sa ajunga la hotarul cu Republica Moldova. Refugiatele au plecat de acasa in a treia zi de la declanșarea razboiului, gonite de frica și incertitudine. „Cum am trecut hotarul,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut o femeie cu cetatenie Republica Moldova cautata de autoritati, care este cercetata pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații pe teritoriul Germaniei. In data de 09 martie a.c., in jurul orei 23.40, in…

- O femeie din orașul Odessa, Ucraina a nascut un baiețel la Institutul Mamei și Copilului. Ea a venit in Republica Moldova in noaptea zilei de 27 februarie. Ministerul Sanatații anunța ca bebelușul impreuna cu mama se simt bine. In perioada 24.02.2022 - 28.02.2022, au intrat in țara 71.359 cetațeni ucraineni…

- Zeci de mii de ucraineni s-au refugiat in Republica Moldova, in cele 4 zile de razboi. La Palanca, cel mai apropiat punct de frontiera de Odessa, ucrainenii primesc ajutor din partea voluntarilor, imediat ce intra in Republica Moldova.

- In aceasta dimineața am avut parte de un matinal cu totul diferit. Am decis sa lasam rubricile cu care v-am obișnuit și glumele, și am incercat sa devenim o voce a celor care sufera in aceasta perioada. Am ales sa va informam și sa ajutam cum putem noi mai bine, prin al treilea microfon care... View…

- Un strat subțire de zapada s-a așezat peste dunele de nisip din orașul Ain Sefra din Algeria, in condițiile in care temperaturile au scazut in deșertul Sahara pina la -3 grade Celsius. Este pentru a patra oara in ultimii 42 de ani cind ninge in Ain Sefra, dupa ninsorile care au avut loc in anii 1979,…