Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au declarat vineri ca in aceasta cauza a fost deja intocmit un dosar de cercetare penala pe numele tinerei politiste Dumitrita B. "In aceasta cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt. S-a…

- O politista in varsta de 23 de ani a ajuns duminica seara (3 iunie) la spitalul Floreasca, dupa ce a fost lovita de un taximetrist. In momentul in care s-a produs impactul, tanara se afla in timpul programului de lucru. Soferul nu era baut și susține ca femeia i-ar fi sarit in fata. Accidentul s-a […]…

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…

- „La data de 24 aprilie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Iasi au depistat pe raza municipiului Iasi o femeie de 60 de ani care ar fi avut asupra sa 720 de tigarete de provenienta Republica Moldova. In baza mandatului de perchezitie emis de catre Judecatoria Iasi, politistii au…

- O femeie in varsta de 40 de ani din Filipeștii de Padure, Prahova și-a ucis mama cu bestialitate. Femeia, cunoscuta cu probleme psihice, a decapitat-o pe cea care i-a dat viața, i-a taiat mainile cu toporul și i-a infipt bețe in corp, scrie ziarulincomod.ro.

- Plange si implora ca cei 6 copilasi ai sai sa nu fie luati de langa ea. Alexandra Sava, o femeie de 30 de ani, cu o poveste de viata mai ceva ca un film, sta cu frica in san si asta pentru ca barbatul cu care a facut sase copii o ameninta ca ii va lua pe cei mici! Toate, din cauza ca ea a indraznit…

- Partidul Social Democrat din Germania (SPD) va avea in premiera o femeie ca presedinte, dupa ce delegatii de la conferinta formatiunii care are loc la Wiesbaden au ales-o pe Andrea Nahles pentru a ocupa aceasta pozitie, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Nahles, sefa grupului social-democrat…