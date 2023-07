Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vreme severa iminenta, valabila pana la ora 00:30, pentru patru localitați din județul Arad, informeaza Rador.Vor fi afectate 46 de locațitați din Hunedoara, precum și alte șase localitați din zona depresionara a aceluiași județ. Se anunța vijelii cu…

- Premierul suedez si presedintele Biden au salutat vestea ca Turcia este de acord cu aderarea Suediei, informeaza Rador.Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat ca este "o zi buna" pentru Suedia, care marcheaza un pas important in aderarea tarii sale la NATO. CITESTE SI Turcia aproba aderarea…

- UPDATE 07:20 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg: Pilotii ucraineni au inceput deja antrenamentele pe avioane F-16, chiar daca aliatii din NATO nu au ajuns inca la un acord privind livrarea asa-numitelor avioane de lupta americane de generatia a patra catre Ucraina, dar Stoltenberg a declarat…

- In Grecia, Partidul conservator, de guvernamant, Noua Democrație conduce detașat in alegerile legislative desfașurate ieri, potrivit rezultatelor parțiale, informaza Rador.El a fost creditat cu peste 41%, respectiv 146 de locuri in Parlament, in timp ce principalul sau rival de stanga, Syriza, este…

- In Turcia acțiunile bancilor au continuat sa scada ieri, ajungand la valori cu aproape 20% mai mici decat cele inregistrate inaintea alegerilor de duminica, informeaza Rador.Și lira turceasca s-a depreciat și se afla aproape de recordul minim absolut. CITESTE SI Joe Biden a decis sa-și intrerupa…

- Casa Alba a publicat luni rapoarte privind informații financiare ale președintelui Joe Biden, potrivit carora finanțele personale ale președintelui in 2022 s-au schimbat puțin fața de anul precedent, informeaza Rador.Cu toate acestea, cuantumul drepturilor de autor pentru carți incasate atat de președinte,…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…