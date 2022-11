Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este un model pentru alti membri NATO", a declarat Kathleen Kavalec, nominalizata la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania, marti, in timpul audierii in Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american, conform site-ului foreign.senate.gov, relateaza Agerpres. Fii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in deschiderea reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, ca de la momentul aderarii la NATO, Romania a fost un aliat responsabil si activ, devotat principiilor Aliantei. El a mentionat ca Marea Neagra are o importanta strategica pentru…

- Pe pagina de Twitter a NATO a fost postat un filmuleț de prezentare pentru Romania, țara gazda a Reuniunii miniștrilor de externe ai Alianței, care are loc marți și miercuri la București. In imaginile postate vorbesc militari romani despre frumusețile și bogațiile țarii – tradiționalii mici pe gratar,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza marți o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Bombardamentul de luni din Kiev a fost la 1 – 1,5 kilometri de ambasada Romaniei a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a precizat ca personalul este in siguranța. In acest context, ministrul a precizat ca Romania condamna atacurile din ultima perioada ale Rusiei in Ucraina. Ministrul Afacerilor…

- Liceenii romani pot aplica pentru burse in SUA in cadrul programului Future Leaders Exchange (FLEX) 2023-2024, anunta Ambasada SUA la București, intr-un comunicat de presa. Reprezentanta diplomatica a SUA in Romania, alaturi de American Councils for International Education si de Ministerul Educatiei…