- Premierul Suediei, Magdalena Andersson, a demisionat, miercuri seara, la doar cateva ore dupa ce fusese aleasa in aceasta functie, dupa retragerea unui partener de coalitie si respingerea proiectului de buget de catre Parlament.

