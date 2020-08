Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte daca va castiga alegerile din SUA. Kamala Harris ar putea deveni prima femeie de culoare si prima femeie vicepresedinte a SUA.

- Kanye West a anuntat, sambata noaptea, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2020, scrie Billboard."Acum trebuie sa ne respectam promisiunea facuta Americii, avand incredere in Dumnezeu, unificandu-ne viziunea si construindu-ne viitorul. Eu candidez pentru presedintia Statelor Unite",…

- Joe Biden, candidatul Partidului Demcrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii, din noiembrie, a promis sa lupte impotriva rasismului si in favoarea reformelor in randurile politiei, dupa moartea afro-americanului George Floyd, conform Agerpres.Intr-un articol de opinie publicat,…

- Fostul presedinte George W. Bush a cerut marti Americii sa isi analizeze fara concesii "esecurile tragice", mentionand nedreptatea rasiala ce submineaza societatea americana, informeaza AFP. "Ramane un esec socant faptul ca multi afro-americani, in special tineri, sunt hartuiti si amenintati in propria…