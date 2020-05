Stiri pe aceeasi tema

- Prima linie de reciclare de televizoare si de echipamente eletronice care contin ecrane plate - (LCD, plasma si LED) din Europa Centrala si de Est a fost inaugurata in Romania in luna mai de compania Green WEEE, potrivit unui comunicat remis miercuri de companie. Cu o investitie de peste…

- Compania Green WEEE, lider de piața in tratarea și reciclarea DEEE-urilor (deșeuri de echipamente electrice și electronice), a pus in funcțiune in luna maiprima linie de reciclare TV-uri și echipamente ce conțin ecrane plate – LCD, plasma și LED, dinuropa Centrala și de Est. Cu o investiție care a depașit…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe zboruri din și spre Romania vor ramane suspendate ca urmare a prelungirii restricțiilor de calatorie introduse de autoritațile romane. In consecința, rutele spre Austria, Belgia, Elveția, Franța,…

- 15.04.2020 - De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.052 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 102 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate luni, in Romania, bilantul ajungand astfel la 17 persoane infectate, cinci fiind deja externate. Conform Grupului de Comunicare Strategica, cel de-al 16-lea caz este o femeie de 73 de ani din Buzau. Cel de al 17-lea caz este un barbat de 60 de ani din…

- Silvia Dumitrache, președintele Asociației Femeilor Romance din Italia, a declarat, pentru Libertatea, ca are bilet de avion pentru Romania, pe data de 6 martie, dar se teme sa plece pentru ca autoritațile de la noi o vor baga automat in carantina și nu o vor mai lasa sa se intoarca in Peninsula. „Noi,…