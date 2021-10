Stiri pe aceeasi tema

- Prima extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare este programata duminica, 3 octombrie. Extragerea va fi difuzata pe TVR1, de la ora 20.50, a anunțat Loteria Romana , intr-un comunicat. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1-518.186, corespunzatoare participanților care…

- Ulterior inscrierii, participantul primeste un numar de ordine alocat cronologic, corespunzator momentului inregistrarii acestuia in aplicatie. Aplicatia permite atribuirea unui singur numar de ordine alocat aceluiasi CNP. Numarul de ordine alocat se transmite prin e-mail catre contul de e-mail al utilizatorului…

- Ghidul pentru participarea la „Loteria de Vaccinare” a fost publicat in Monitorul Oficial, iar prima extragere are loc duminica, 3 octombrie. Inscrierea care este pe data de vineri se va face pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro , de catre persoanele cu schema completa de vaccinare, dupa generarea…

- Ordinul prin care se “se da drumul” Loteriei de Vaccinare a fost publicat în Monitorul oficial. Cei interesați sa participe vor trebui sa parcurga niște pași în acest sens. HotNews.ro a realizat un mic ghid pe înțelesul tuturor. Prima extragere are loc chiar duminica aceasta,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare si stabilirea atributiilor institutiilor implicate. Valoarea totala a premiilor…

- Loteria de vaccinare se va desfașura in perioada in 1 octombrie – 31 decembrie 2021, va include 19 extrageri cu premii totale de 15 milioane de lei, iar marele premiu va fi de 1 milion de lei, potrivit unui ordin comun al ministerelor Sanatații și Economiei. Conform documentului, la Loteria de vaccinare…

- Conform documentului, Loteria de Vaccinare consta in extragerea pentru acordarea de premii in bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se inscriu pentru participare in aplicația accesata…

- 100 de lei sub forma ce voucher și premii in bani, pentru romanii care se imunizeaza, in cadrul Loteriei vaccinarii 100 de lei sub forma ce voucher și premii in bani, pentru romanii care se imunizeaza, in cadrul Loteriei vaccinarii Persoanele care, dupa ce s-au vaccinat cu schema completa, se inscriu…