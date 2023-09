Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Fundația „Oravitzan”, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Spațiile Oravitzan” va fi vernisata joi, 14 septembrie 2023, de la ora 13:00. In continuarea evenimentului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, de la ora 15:00, in Sala Revoluției…

- A mai ramas o luna pana la debutul unei expoziții-eveniment a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, „Brancuși: surse romanești și perspective universale”. Gazduita de Muzeul Național de Arta din Timișoara in perioada 30 septembrie 2023 – 28 ianuarie 2024, expoziția „Brancuși: surse…

- ”Angajatii din IT au reprezentat principalul motor al dezvoltarii judetului Timis, si, in continuare, contribuie consistent la competitivitatea mediului de afaceri timisean. Eliminarea facilitatilor fiscale pentru IT-isti va produce mai multe daune decat economii si va afecta deopotriva universitatile…