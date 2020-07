Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite a avut loc marti prima executie federala din ultimii 17 ani, la scurt timp dupa ce la Curtea Suprema s-a incheiat o serie de conflicte juridice in urma carora guvernul de la Washington a fost autorizat sa reia aplicarea pedepsei capitale, informeaza dpa.Daniel Lewis Lee, sustinator…

