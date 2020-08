Stiri pe aceeasi tema

- Cu unanimitatea voturilor celor prezenti, Biroul Permanent al PSD Caracal a decis in aceasta seara excluderea fostului presedinte al organizatiei municipale, deputatul Dan Ciocan. Pe langa lipsa din Parlament, in ziua votului pentru picarea Guvernului Orban, social-democratii au multe de reprosat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei colegi care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus.

- La Congresul PSD, Marcel Ciolacu a clamat ca vremea tatucilor in partid a apus, aluzie la Liviu Dragnea si la predecesorii sai. Ciolacu a pledat pentru o conducere colectiva, in care deciziile sa fie luate prin dialog si consens. Patru zile mai tarziu, Marcel Ciolacu a stabilit votul pentru motiunea…

- Dupa ce PNL a depus vineri la Curtea Constituționala o contestație privind moțiunea de cenzura, Comitetul Executiv al PSD a amânat decizia în privința datei la care sa se voteze aceasta. În spatele ușilor închise, liderii PSD au decis sa amâne o decizie în acest sens…

- Comitetul Executiv al PSD nu a putut lua o decizie in privința votului care va fi dat pe moțiunea de cenzura, saptamana viitoare, marți, urmand sa fie anunțat momentul exact al votarii. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune ca demersul de contestare la Curtea Constituționala al PNL nu…

- Aflat in Parlament, in ziua in care purtatorul de cuvant al PSD-ului a citit textul moțiunii de cenzura prin care principala formațiune de opoziție vrea sa darame actualul Executiv, șeful Guvernului s-a dezlanțuit, demontand conținutul documentului inițiat de 205 deputați și senatori. ”Dați-mi voie…

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…