Stiri pe aceeasi tema

- Peste 45.000 de persoane au murit in urma cutremurului care a lovit Turcia și Siria, iar bilanțul este așteptat sa creasca, in condițiile in care aproximativ 264.000 de apartamente din Turcia au fost distruse și mulți oameni sunt inca disparuți in cel mai grav dezastru modern din țara, scrie Reuters…

- FC Bayern Hilfe eV, organizația caritabila a clubului bavarez, doneaza 100.000 de euro organizației "Orienthelfer" pentru a sprijini victimele dezastrului provocat de cutremurul din regiunea siriana de la granița cu Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turcia va suspenda anumite importuri de aur, in cadrul unui plan de urgenta destinat contracararii consecintelor economice ale cutremurelor de saptamana trecuta, a declarat pentru Bloomberg un oficial din apropierea acestui dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul morților in urma cutremurului este posibil sa se "dubleze", potrivit unui coordonator al ONU pentru ajutor de urgența, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 care a lovit luni Turcia este "unul dintre cele mai mari cutremure interioare" din lume, a declarat un expert japonez. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Brexitul costa economia britanica 100 de miliarde de lire sterline pe an (124 de miliarde de dolari), iar efectele se intind de la investitiile in afaceri pana la capacitatea companiilor de a angaja muncitori, relateaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bancile din Ucraina si Turcia se confrunta cu un risc "foarte mare" de pe urma restrictiilor asupra fluxurilor de capital, rezervelor internationale mici si a nivelului mare al datoriilor in valuta, a apreciat luni agentia de evaluare Moody's Investors Service, transmite Reuters. Fii la curent…