Prima etapa a repartizarii in invatamantul liceal de stat Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII a are loc astazi, 9 iunie 2018.Vor fi repartizati candidatii care nu implinesc 18 ani, pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 2019.Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati se va face intre 10 13 iulie.Cea de a doua repartizare absolventilor clasei a VIII a, care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s au inscris in peri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

