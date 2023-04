Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a doua a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a invins, astazi, la Buftea, pe Progresul Spartac, scor 4-1, 3-0 la pauza. Angelov cu o „dubla”, Saim Tudor si Dumbrava au marcat golurile galben-negrilor. Stanciu a redus din diferența in minutul 67. Dupa acest succes, FC Brasov conduce…

- Mario Mezei, de la FC Brașov, a fost convocat de Federatia Romana de Fotbal pentru a participa la o actiune de selectie la Targu Mures. Juniorul de la FC Brasov, nascut in 2009, va participa la etapa semifinala a Turneului Sperantelor, regiunea 7, editia 2022 / 2023. Actiunea va avea loc pe terenul…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Astfel, vineri, in jurul orei 11.00, polițiștii au oprit in trafic o femeie, in varsta de 35…

- Partia Subteleferic din Poiana Brașov va gazdui, pe 27 și 28 februarie, una dintre cele mai apreciate competiții de schi alpin din Romania: Cupa Teleferic 2023. Un concurs cu o istorie complexa, care s-a bucurat de la an la an de o participare tot mai numeroasa. Cupa Teleferic a crescut, in ultimii…

- Inca de la primele ore ale dimineații nu funcționeaza transportul pe cablu in stațiunea Poiana Brașov, a anunțat purtatorul de cuvant al Primariei Brașov, Sorin Toarcea. Din cauza vantului puternic, au fost pornite doar instalațiile din partea inferioara a masivului, respectiv: telescaunul Lupului și…

- In aceasta seara, jandarmii Ruxandra și Calin se pregateau sa-și incheie tura de serviciu și au inceput coborarea din partea superioara a masivului Postavaru pe schiuri insa, la un moment dat, in zona de platou a partiei Ruia au auzit strigate de ajutor din padure. S-au apropiat de luminile ce se zareau…

- Intalnire mai mult sau mai puțin formala la AFI Brașov, unde sunt prezenți șeful ANPC, Horia Constantinescu, Maria Obreja (inspector OPC, cea care coordoneaza controalele la Brașov și stabilește ce unitați sunt controlate). Maria Obreja este de la Constanța și a figura pe lista de consilieri a lui Constantinescu,…

- Pe jandarmii montani din Brașov i-ați vazut pe schiuri, pe ATV, pe snowmobil, cu rucsacul in spate patruland pe cararile de munte, dar niciodata pe placa de snowboard, pana azi! „Punem in valoare pasiunile și abilitațile fiecarui jandarm și ne adaptam permanent la evoluția sporturilor de iarna și nu…