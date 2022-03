Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care se discuta in ultima vreme tot mai mult despre inflatia in crestere si despre cum banii isi pierd din valoare, orice roman este interesat de metode de economisire cat mai avantajoase. Dincolo de depozitele clasice contractate la banci, exista si alte variante de luat in calcul.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor se ridica la 4,725 milioane de lei (955.311 euro), dupa aproximativ 30 de minute de la debutul sedintei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ar trebui sa ducem economiile și din perspectiva populației dar și a companiilor mici, chiar nelistate, in zona bursiera, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori București (BVB). Daca ne uitam pe declarația sa de avere , din decembrie 2021,…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a criticat fosta guvernare pentru ca nu a luat la timp masuri pentru a preveni criza economica. Caciu considera ca Romania a facut de multe ori reforme doar pe hartie și a stabilit taxe sau politici publice doar din birou. „In momentul acesta zic doar sa fim impreuna…

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Radu Hanga: Dezvoltare sustenabila. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Radu Hanga: Sa fac parte din echipa Bursei de Valori Bucuresti a fost cu siguranta unul dintre cele mai bune lucruri pentru…

- Ministerul Finanțelor a atras 872,5 milioane lei și 42,1 milioane euro printr-o noua emisiune de titluri de stat FIDELIS, cu trei scadențe diferite, vandute pe piața de capital. Prin intermediul celor șase oferte derulate consecutiv in ultimii doi ani, Ministerul Finanțelor a atras de la populație peste…

- Ministerul Finanțelor listeaza titluri de stat Fidelis de peste 1 miliard de lei. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 872,5 milioane lei și 208,4 milioane euro, valori insumand peste 1 miliard de lei, prin cea de-a șasea oferta primara de vanzare de titluri de stat Fidelis pentru populație derulata in…

- „Pe parcursul acestui an, persoanele fizice au investit peste 4,3 miliarde de lei in titlurile de stat FIDELIS, ceea ce demonstreaza ca programul se bucura de un interes ridicat, fiind un instrument de economisire atat pentru disponibilitatile in lei, cat si pentru cele in euro. Participarea sustinuta…