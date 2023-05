Stiri pe aceeasi tema

- Momente de tensiune maxima ieri seara, la Chefi la cuțite, pentru competitorii ramași in cursa: la finalul bootcamp-ului, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au nominalizat concurenții pe care i-au ales pentru a-și forma echipele. Emisiunea s-a impus ca lider de audiența pe toate…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea a mai caștigat o amuleta valoroasa, dupa o intrecere la care degustatorul invitat a fost Liviu Varciu. Victoria a fost savurata din plin de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care s-a impus din nou ca lider de audiența. Competiția continua in…

- In ediția 10, din aceasta seara, Chefi la cuțite sezonul 11, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Marian Cernat au așteptat sa afle verdictul Mirelei Retegan dupa degustarea preparatelor. Iata cum au reacționat jurații dupa ce au aflat caștigatorul!

- Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu s-au intors pe micile ecrane pentru al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite”, și se anunța un sezon incendiar. Din pacate pentru fanii show-ului, este și ultimul pentru Gina Pistol, vedeta anunțandu-și recent retragerea. Dar episodul de luni a…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiența. Competiția continua mai aprig ca niciodata in aceasta seara, cand intrecerea pentru amuleta va isca cele mai aprinse discuții.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…