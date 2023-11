Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Presiunea și-a spus cuvantul pentru echipe. Ionuț Rusu și George Tanase au gasit rapid mașina, dar haosul s-a dezlanțuit apoi, iar Sonia Simionov și Iuliana Pepene și-au aruncat reproșuri aspre in cursa pentru ultima șansa.

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, s-a incheiat cea de-a doua etapa a competiției America Express, dupa o cursa pentru ultima șansa la finalul careia Iulia Albu și iubitul ei, Mike au fost in pericol de eliminare. Verdictul dezvaluit de Irina Fodor a fost, i

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Arepas este unul dintre cele mai gatite preparate tradiționale din America de Nord, iar cei care au avut ocazia sa il deguste au fost concurenții din America Express – Drumul Soarelui. Acesta este o adevarata delicatesa pentru localnici, iar noi iți vom arata cum sa o gatești la tine acasa. Ai nevoie…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…

- Chef Catalin Scarlatescu a mai pierdut un concurent in ediția din aceasta seara la Chefi la cuțite. Razvan Minca este cel care a parasit competiția și farfuria lui a primit 8 puncte, fiind cel mai mic punctaj. Juratul a fost complet de dezamagit.