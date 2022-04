Prima ediție Beach, Please! – Cel mai mare festival urban are loc de 1 mai la Costinești Prima ediție Beach, Please! – Cel mai mare festival urban are loc de 1 mai la Costinești Organizatorii le-au pregatit invitaților trei zile de distracție fara limite la malul marii, unde vor avea ocazia sa-și intalneasca toți artiștii preferați! Peste 50 de nume mari din industria hip-hop și trap din Romania vor performa pe aceeași scena in perioada 29 Aprilie – 1 Mai intr-un cadru impresionant, adus pentru prima data pe plaja din Costinești. Un ecran led uriaș, zonele de distracție, food-courts, activitațile unice la malul marii, producțiile impresionante și jocurile de lumini sunt doar cateva… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

