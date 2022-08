Prima ediție a Vibes Community Fest, pe 25 august, în Piața Sfântul Ioan Prima ediție a Vibes Community Fest va avea loc in Piața Sfantul Ioan din Brașov, pe 25 august 2022. Vibes Community Fest este un eveniment dedicat intregii comunitații din Zona Metropolitana Brașov. Prima ediție a Vibes Community Fest va avea loc pe 25 august, de la ora 18.00, in Piața Sfantul Ioan, fiind un festival dedicat intregii comunitații din Zona Metropolitana a Brașovului. „Comunitațile sunt viitorul, iar viitorul este adus de tineri! In aceasta prima ediție sarbatorim ceea ce am implementat pana acum pentru comunitatea brașoveana, dar și va invitam alaturi de noi pentru a modela viitorul!”,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

