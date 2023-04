Stiri pe aceeasi tema

- Compania de ride-sharing Bolt a lansat categoria PET. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie, opțiune disponibila in 11 orașe din țara. „Animalele de companie sunt membri importanți ai familiilor noastre și…

- Bolt lanseaza astazi, de Ziua Animalelor de Companie, categoria Pet. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie. De acum inainte, nu mai este necesar ca utilizatorii sa contacteze șoferii in avans, pentru a intreba…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 6 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un concert simfonic extraordinar cu pagini muzicale semnate de Grieg și Ceaikovski. Alaturi de orchestra simfonica a instituției revin dirijorul Constantin Grigore și violonista Ioana Cristina Goicea. In program:…

- Cum poți sa devii șofer Uber in Romania. Acte necesare, documente și condiții. Uber s-a extins in Romania in ultimii ani de zile și este prezent in unele dintre cele mai mari orașe din țara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta, Craiova, Ploiesti, Pitesti, Galati, Braila, Oradea,…

- Sesimul a avut loc marți, 7 martie, la ora 06.42, in zona Oltenia, județul Gorj, dupa ce, luni seara, s-au mai produs doua cutremure, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 2,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs…

- Inspire organizeaza in perioada 28 februarie – 29 martie, intre orele 10:00-18:00, o noua ediție a evenimentului BuzzCamp. Proiectul este dedicat dezvoltarii personale, recrutarii specializate și orientarii in cariera pentru studenți, masteranzi și absolvenți. Este cel mai longeviv eveniment din Romania…

- „In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul Gorj, Sistemul Energetic Național a funcționat fara probleme, asigurandu-se in bune condiții atat producerea, cat și furnizarea energiei electrice și gazelor naturale”, a scris ministrul Energiei…

- Un nou cutremur s-a resimțit, marți, la Alba Iulia și, probabil, și in alte localitați din județ, in jurul orei, 15.20. Potrivit primelor informatii, magnitudinea a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „Cutremurul s-a produs la 70km N de Craiova, 70km V de Pitesti, 97km S de Sibiu, 149km SV…