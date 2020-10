Stiri pe aceeasi tema

- Romania are potentialul de a deveni economia digitala cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana (UE), datorita unui ecosistem puternic IT existent aici, a declarat, la cea de-a X-a editie a conferintei #certCON10, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). „Avem…

- Clienti ia trei mari banci din Romania au fost vizati in aceasta saptamana de atacuri de tip „real-time phishing” impotriva clientilor unor institutii, arata Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO).

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip „real-time phishing” impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania. Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha Bank. „Care…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) organizeaza pe 22 octombrie, online, cea de-a X-a editie a conferintei anuale internationale "The New Global Challenges in Cyber Security" (certCON10). Conferinta va aborda subiecte de interes din domeniul securitatii cibernetice,…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) va organiza, in data de 17 septembrie, un workshop online de prezentare a Programului Connecting Europe Facility (CEF) Telecom.Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, CEF Telecom este un instrument-cheie…