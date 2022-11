Stiri pe aceeasi tema

- BENCOMP, cel mai mare producator de profile din lemn compozit (WPC) din Sud-Estul Europei si zona Balcanica, readuce la viata deseurile de lemn obtinut in urma fabricarii mobilei. Practic, BENCOMP produce lemn compozit romanesc, care este la fel de durabil ca si cel occidental, insa mult mai accesibil…

- Ediția din acest an a Timișoara jazz Festival a debutat luni seara la Centrul Reformat Noul Mileniu cu un recital susținut de Sebastian Spanache, artistul care s-a remarcat cu 11 ani in urma cand a inființat trio-ul Sebastian Spanache Trio, alaturi de care a avut numeroase aparitii pe scenele festivalurilor…

- Uniunea Europeana vrea sa renunțe la schimbarea orei, care are loc de doua ori pe an, insa deocamdata nu s-a luat o decizie in acest sens. Romania va trece la ora de iarna in ultimul weekend din luna octombrie. Mai exact, in noaptea de sambata spre duminica, 30 octombrie, ora 4:00 va deveni ora 3:00,…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Uniunea Europeana a convocat luni cel mai inalt diplomat rus aflat in post la Bruxelles, in cadrul unei actiuni coordonate cu statele membre pentru a condamna si respinge „anexarea ilegala” a unei parti a teritoriului ucrainean, relateaza AFP.„Este vorba despre un demers la scara UE si coordonat de…

- Deputatul Brian Cristian prezent la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”! „Zilele acestea am participat la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”. Am fost onorat sa fiu unul dintre cei 2 reprezentați…

- Irina Begu (Romania, 41 WTA) a defilat in fața Irinei Bara (Romania, 127 WTA), lasandu-i doar doua game-uri conaționalei sale, scor 6-0, 6-2 in optimi la WTA 125 Țiriac Foundation Trophy. Irina Begu este singura reprezentanta a Romaniei calificata in sferturile de finala ale turneului de la București,…