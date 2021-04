Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalului UNTOLD se pregatesc sa lanseze primul NFT (NON FUNGIBLE TOKEN). Fanii festivalului, și nu numai, vor avea șansa sa devina proprietarii unor momente memorabile sau a unei colecții de NFT-uri unice, care vor fi scoase la vanzare pe cea mai mare piața de bunuri digitale din lume. Primul…

- Organizatorii festivalului Glastonbury din Marea Britanie au anuntat miercuri un concert livestream care va avea loc in luna mai si va include recitaluri ale unor artisti precum Coldplay, Haim si Michael Kiwanuka, dupa ce evenimentul in aer liber a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza…

- Festivalul „Despre lumea in care traim”, seria anuala de conferinte si dialoguri culturale si stiintifice pe teme de actualitate organizata de Fundatia Humanitas Aqua Forte, in parteneriat cu Editura Humanitas si Asociatia ARCCA, va aduce si anul acesta in fata publicului subiecte importante, care descriu…

- Clubul Sportiv Xtreme Adventure organizeaza cea de a XI – a ediție a evenimentului sportiv ”Raliul Zapezii Cavnic”, in perioada 12 – 14 februarie. Startul raliului se va da de la Pensiunea ”Coliba Dacilor”, informeaza Consiliul Județean Maramureș. Competiția se bucura de o notorietate in creștere, iar…

- Cupa Pro Parang la schi de tura ajunge la ediția cu numarul opt. Evenimentul așteptat de pasionații sporturilor de iarna va avea loc in data de 13 februarie și este organizat de Schi Turism montan Pro-Parang. Startul se va da la ora 11:00. Concurenții vor fi incadrați pe trei categorii…

- Artistul hiturilor de sute de milioane de vizualizari, Tyga, reconfirma prezenta la festivalul NEVERSEA, in 2021 Dimitri Vegas amp; Like Mike, Black Eyed Peas, Don Diablo, Nicky Romero si multi altii anunta, la randul lor, show uri de exceptie la Neversea, cel mai mare festival de muzica de la Marea…

- Dincolo de evenimentele anulate ale anului 2020, in luna septembrie a anului trecut, in plina campanie electorala, organizatorii celui mai mare festival de muzica din țara noastra, Untold, au semnat un parteneriat de colaborare cu autoritațile locale pentru realizarea unui festival in anul in care Timișoara…