- A 23-a ediție a Targului Meșterilor Populari va avea loc in perioada 23 – 24 septembrie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Anul acesta participa peste 50 de mesteri populari specializati in prelucrarea lutului, lemnului, osului, metalului, in crearea de tesaturi, masti, podoabe populare, impletituri,…

- Ține-mi, toamna, caii blanzi și birtașii toți flamanzi, și din vinuri fa-mi un rau, cel puțin pana la brau! Cam așa ar suna invitația la prima ediție a Festivalului Rachiei și al Zacuștii, in 23 septembrie, la Hambarul din muzeul nostru, eveniment prin care deschidem oficial toamna. Viața satului e…

- Muzeul Satului Banațean aduce infața publicului festivalul medieval „Prin foc și sabie”, o calatorie in timp prin istoria Europei care va avea deschiderea festiva miercuri, 6 septembrie, la ora 18:00. Mai multe grupuri de reconstituire istorica din Romania și din strainatate, pregatite cu o intreaga…

- Din Preistorie pana in Epoca Moderna sunteți invitați sa retraiți istoria la Muzeul Satului Banațean. In perioada 6-10 septembrie, instituția va gazdui numeroase grupuri de reconstituire istorica partenere din Romania și din strainatate. Nu lipsește din program formația timișoreana Peregrinii.

- Intre 5 și 9 septembrie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara va gazdui Congresul Mondial UISPP, organizat sub egida Uniunii Internaționale a Științelor Preistorice și Protoistorice (Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques – UISPP), structura profesionala inființata…

- Institutul Francez din Timișoara gazduiește o noua ediție a evenimentului Harababura Vintage Fair. Targul va fi deschis in perioada 1-3 septembrie, intre orele 12 și 20, iar intrarea este libera.

- Muzeul Satului Banațean gazduiește in 2 și 3 septembrie, incepand cu ora 10:00, cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari din Banat, eveniment de șezatori populare ca in vechime, cu vorba in grai banațean, cu tradiție și continuitate. Timp de doua zile, vor fi prezenți condeieri plugari…

- „Come into the Light”, un spectacol-poveste pus in scena de tineri artiști debutanți de la clubul de dans sportiv „Magnum” și de la asociația „Teatru de Musical”, va avea premiera in 28 iulie, de la ora 21:00, la Muzeul Satului Banațean, cu prilejul Zilei Județului Timiș, intrarea fiind libera. Prin…