Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua editie a festivalului de film dedicat femeilor regizor – Eva FilmMakers, care se va desfasura la Sfantu Gheorghe in perioada 23 – 30 septembrie, va aduce in fata publicului pelicule din Romania si Ungaria. Pe parcursul festivalului vor fi programate alternativ filme semnate de regizoarele…

- Cea de-a zecea ediție a manifestarii Folk pe paine, festival care loc in fiecare an in Pecica (județul Arad) se va desfașura in perioada 2 – 3 septembrie, la Ferma de Bivoli. In prima seara, vineri 2 septembrie vor susține concerte foști membri ai Cenaclului Flacara, intr-un spectacol-remember. Vor…

- ISWinT (International Student Week in Timișoara), tradiționalul festival intercultural și educațional organizat de voluntarii din Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica din Timișoara inca din anul 1994, revine dupa doi ani in care…

- Pompierii din Arad au intervenit ieri seara, in urma unui apel de urgenta, la o anexa gospodareasca din localitatea Seitin. Interventia a facut ca incendiul sa nu se propage si la locuinta din incinta. Apelul la 112 a fost facut la ora 23.10. La locul solicitarii s-au deplasat de urgența forțe și mijloace…

- In zilele de 23 și 24 iulie, de la ora 18:00 in Parcul Central din Turda, tradiția mai scrie o pagina cu ansambluri folclorice din țara și din Turda. Astfel, pe scena festivalului vor fi indragitele interprete Angela Rusu și Mariana Anghel. De asemenea, vor fi prezentate obiceiuri ale satului cu expoziția…

- 5 zile de festival, 10 scene, 300 de artiști și peste 272.000 de participanți The post Final de Electric Castle: Peste 272.000 de participanți au celebrat muzica pe domeniul Castelului Banffy, la cea mai mare ediție din istoria festivalului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Final…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…

