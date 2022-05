Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului cultural „Sfantul Gerard de Cenad”, Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Asociația Culturala Pusta din Cenad, vor aduce un omagiu atat victimelor razboiului din Ucraina, cat și celor din pandemie prin Messa da Requiem de Gabriel…

- Dupa trei ani, in care a fost intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul “Zilele Veveritelor” se reia la Buziaș. Ajuns la ediția a VI-a, tradiționalul festival, organizat de Asociatia pentru Dezvoltarea Zonei Buzias si Asociatia Culturala Buzias, in colaborare cu Primaria Buzias si CJ Timis,…

- Festivalul Muzicii de Camera aduce in fața iubitorilor de muzica clasica o serie de intalniri de o inalta ținuta artistica. Muzica de camera și poezia vor intra intr-un dialog, in interpretarea studenților Facultații de Muzica și Teatru și a profesorilor lor. Deschiderea are loc luni, 2 mai, iar intrarea…

- Muzica chiar poate schimba lumea in care traim, pentru ca poate schimba oamenii și poate transforma tinerii in exemple frumoase de urmat pentru generația lor. In luna mai, AFI Brașov organizeaza in orașul de la poalele Tampei prima ediție TMF, un festival de muzica dedicat tinerilor brașoveni. Scopul…

- Seria de proiecte, evenimente, spectacole și inițiative culturale, realizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, continua și se extinde catre o dimensiune a educației vocational – artistice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultațile sale cu profil artistic, Facultatea…

- Cel mai important eveniment muzical ce a avut loc in orașul de pe Bega, DISKOteka Festival revine in 2022, intr-un spațiu sigur, avand in vedere contextul medical inca sensibil. Timp de trei zile (27-29 mai a.c.), festivalul striga adunarea intr-un loc pe care timișorenii il iubesc și sunt familiarizați,…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…

- Facultatea de Muzica și Teatru din Timișoara in parteneriat cu Universitatea de Muzica din Stuttgart organizeaza un eveniment deosebit la Timișoara in cadrul caruia violoniști din Romania, Germania și Israel vor interpreta integrala duetelor compuse de Luciano Berio (1925-2003). In cadrul acestui eveniment…