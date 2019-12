Stiri pe aceeasi tema

Clubul de handbal AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Fundația Culturala „Hyperion", Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile și Asociația Professional Sport Solutions, organizeaza prima ediție...

In perioada 25-29 noiembrie, scoala noastra a initiat o ampla actiune de strȃngere de fructe si legume si donarea acestora Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Vȃrstnice „Acoperamȃntul...

- In perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 2019 are loc la Sibiu PRIMA ediție a conferinței naționale "Actualitați și perspective in medicina invaziva". Evenimentul beneficiaza de participare internaționala. Manifestarea științifica este organizata de catre Departamentul Clinic Chirurgical, Facultatea de…

- Copiii Gradiniței cu Program Prelungit Nr. 9 din Satu Mare, impreuna cu doamnele educatoare, doamna director, parinți, bunici sau frațiori, au participat la cea de a VII a Ediție a Culesului strugurilor, din curtea Gradiniței. Educatoarele au pregatit ateliere de creație, unde s-au realizat diferite…

- Fundația Comunitara Buzau organizeaza pe 5 octombrie a doua ediție a Pranzișorului Boieresc – un eveniment caritabil la Conacul Grigorescu din Ratești, Berca. Ediția din acest an vine la pachet cu o experiența completa de toamna, cu un meniu mai bogat, mai multe activitați pentru cei mici și cei mari,…

Zeci de producatori locali și comercianți s-au reunit in parcul central din Turda la sarbatoarea toamnei și a roadelor sale.

- Universitatea „Valahia” din Targoviște, in parteneriat cu Societatea Romana de Matematica Aplicata și Industriala (ROMAI), Institutul de Statistica Matematica Post-ul La UVT se desfașoara cea de-a 27-a ediție a Conferinței de Matematica Aplicata și Industriala apare prima data in Gazeta Dambovitei…