Prima editie a Concursului National de Animatie „ World of Animation ”, eveniment susținut de NewsBV.ro, are loc vineri, la Centrul Cultural Reduta . Concursul de animație face parte din proiectul ACT ART implementat de Centrul Cultural “Reduta” cu scopul de a reconecta creatorii de arta la activitați colaborative și interdisciplinare, arta și tehnologie. Pentru a stimula sectorul creativ și cultural contemporan, Centrul Cultural „Reduta” iși propune prin Proiectul ACT ART sa susțina in perioada 8-9 decembrie 2022, o serie de evenimente culturale care sa reconecteze creatorii de arta la activitați…